2024-05-22 19:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم خشتەی تاقیكردنەوە گشتییەكانی سەرجەم بەشەكانی پۆلی 12ی ئامادەیی بڵاوكردەوە‌ كە لە 23ی حوزەیرانەوە دەستپێدەكات و…

The post وەزارەتی پەروەردە خشتەی تاقیكردنەوە گشتییەكانی پۆلی 12ی بڵاوكردەوە appeared first on Esta Media Network.