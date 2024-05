2024-05-22 19:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی داتاکانی ماڵپەڕی ICE Futures نرخی شەربەتی پرتەقاڵ لە بازاڕەکانی جیهاندا بەرزبووەتەوە و گەیشتووەتە بەرزترین ئاستی پێوانەیی کە…

The post نرخی شەربەتی پرتەقاڵ لە جیهاندا بۆ ئاستێکی پێوانەیی بەرزبووەوە appeared first on Esta Media Network.