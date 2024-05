2024-05-22 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان رایدەگەیەنێت، بەپێی بڕیاری دادگای فیدراڵی بۆ مووچە حكومەتی عێراق بانكی حكومی پارەداردەكات نەك…

