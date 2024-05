2024-05-23 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ دەریخستووە، خواردنی جپسی پەتاتە و پسکیت دەبێتەهۆی پیربوونی مێشک و مەترسیی تووشبوون بە جەڵتەی مێشک و…

