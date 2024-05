2024-05-23 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تووشبوون بە خوران و هەوکردنی پێست یەکێکە لە کێشە بەربڵاوەکانی وەرزی هاوین کە یەکێک لە هۆکارەکانیشی بەرکەوتنی تیشکی…

The post حەوت چارەسەری سروشتی بۆ نەهێشتنی خوران و هەوکردنی پێست لە وەرزی هاویندا appeared first on Esta Media Network.