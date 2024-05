2024-05-23 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی دەستگیرکردنی تۆمەتبارێکی راگەیاند، کە دزی لە سندوقی خێری چەند مزگەوتێک کردبوو. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی سلێمانی بڵاویکردەوە، دوای…

