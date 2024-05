2024-05-23 16:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران لەمیانەی بەسەركردنەوەی دوو براندی جیهانی لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، رێگەخۆشکەر دەبن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا کۆمپانیا…

The post قوباد تاڵەبانی دوو براندی جیهانی لە سلێمانی بەسەرکردەوە appeared first on Esta Media Network.