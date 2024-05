2024-05-23 16:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری تەندروستیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، تێچووی نەخۆشخانە ئەهلییەکان هێندە زۆرە نەخۆش ناچار بە فرۆشتنی خانو و ئۆتۆمبێل دەکات. د.…

