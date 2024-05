2024-05-23 18:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. نەرمین مەعروف رایگەیاند، نرخی بەرمیلێک نەوتی خاو لە بودجەی فیدڕاڵیی 2024دا بە 70 دۆلار خەمڵێندراوە و نرخی…

The post نەرمین مەعروف: لە بودجەی ساڵی 2024دا بەهای 100 دۆلار بە 130 هەزار دیناری عێراقی جێگیركراوە appeared first on Esta Media Network.