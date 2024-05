2024-05-23 18:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دڵشاد شەهاب، وتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێم لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، واپێدەچێت کۆمسیۆن لەم چەند رۆژە دابنیشێت و پێداچوونەوە بە…

