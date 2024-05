2024-05-23 19:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، هەفتەی داهاتوو لەسەر خشتەكانی بودجە میوانداریی وەزیری دارایی عێراق دەكەین.…

