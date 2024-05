2024-05-23 20:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری تورکمانەکانی کفری لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا قسەیکرد و وتی، پشتگیری ئەو بڕیارە دەکەین کە لەبەرژەوەندی تورکمانەکانی کفری دەرچووە…

