2024-05-23 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژەرانی زانکۆی کۆڵۆمبیا مەترسییەکی گەورەیانەیان ئاشکراکردووە و دەڵێن، “ئەزموونکردنی بیرکردنەوە لەو یاداوەرییانەی مرۆڤ تووڕەدەکەن زیان بە دڵی دەگەیەنن…

The post توێژینەوەیەک: بیرکردنەوە لەو یادەوەرییانەی تووڕەت دەکەن زیان بە دڵ دەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.