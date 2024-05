2024-05-23 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی هەولێر رایدەگەیەنێت، ئاگرەكەی كارگەی غاز لەسەر رێگای هەولێر – كەركوك كۆنترۆڵكراوە بەهۆی ئاگرەكەوە سێ…

