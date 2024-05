2024-05-23 23:18:03 - سەرچاوە: کەناڵ8

بەرهەمهێنەر فیلمی "Pirates Of The Caribbean"، جێری برۆکهایمەر ئاشكرایکردووە، دەیەوێت ئەستێرەی جیهانی جۆنی دێپ بگەڕێتەوە بۆ زنجیرەکە و رۆڵی کاپتن سپارۆ ببینێت. لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ رۆژنامەی "Entertainment Weekly"، جێری برۆکهایمەر گوتوویەتی، دەیەوێت جۆنی دێپ بگەڕێتەوە بۆ زنجرە فیلمەکانی "Pirates Of The Caribbean" کە لە ساڵانی نێوان 2003 بۆ 2017 بەرهەمهات و بینەرێنی زۆری هەبوو. برۆکهایمەر گوتوویەتی، "من جۆنی دێپم خۆشدەوێت و هاوڕێیەکی نزیک و باشمە، ئەو هونەرمەندێکی سەرسوڕهێنەرە و دیمەنێکی دەگمەنی هەیە، ئەتوانم بڵێم بۆ رۆڵی کاپتن جاک خولقێنراوە". ئاماژەی بەوەشداوە، "ناسانسۆن چارەسەری کێشەکەی کردووە و بەشێکی نوێی زنجیرەکە دەستپێدەکات، ئەگەر لەدەستی مندا بوایە ئەوا بە دڵنیاییەوە جۆنی دێپم بۆ