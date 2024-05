2024-05-24 09:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاخەوانێكی كورد ئاڵای كوردستانی گەیاندە لوتكە چیای ئیڤرێست و یەكێتیی شاخەوانان دەڵێت، یەكەم شاخەوانی كوردە بگاتە ئەو لوتكە…

