2024-05-24 11:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

The post ئەو وڵاتەی دەیەوێت تا ساڵی 2030 ببێتە گەشتیاریی و ئاسانكاریی بۆ پێدانی ڤیزا دەكات appeared first on Esta Media Network.