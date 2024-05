2024-05-24 11:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەلایەن هێزەكانی پۆلیس لە سەیدسادق دەستبەسەر ئۆتۆمبێلێكدا گیرا كە لەلایەن دادگاوە لە زاخۆ فەرمی دەستبەسەردا گرتنی هەبوو. بەڕێوەبەرایەتیی…

The post دەست بەسەر ئۆتۆمبێلێكدا گیرا appeared first on Esta Media Network.