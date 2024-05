2024-05-24 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە كۆگایەكی بازرگانیی لە هەولێر ئاگركەوتەوە و لەلایەن تیمەكانی بەرگریی شارستانییەوە كۆنتڕۆڵكرا. ئاگرەكە كاتژمێر 06:30 خولەكی بەیانیی ئەمڕۆ…

