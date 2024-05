2024-05-24 17:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانکۆی چەرموو، ئاگاداری خوێندکارە یەکەم و دووەم و سێیەمەکانی سەر ئاستی بەشەکانی دەکاتەوە کە لەماوەی شەش ساڵی رابردوودا…

The post زانکۆیەکی هەرێم یەکەمەکانی شەش ساڵی رابردوو ئاگاداردەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.