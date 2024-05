2024-05-24 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی عێراق لە سویسرا چەند پارچە شوێنەوارێکی سەردەمی ئاشورییەکانی وەرگرتەوە. ئەمڕۆ هەینی، فوئاد حسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق…

