2024-05-24 19:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێڵی ئاسمانی عێراقی لە ماوەی هەفتەی یەکەمی دەستپێکردنی گواستنەوەی حاجییان بۆ سعودیە رایگەیاند، زیاتر لە حەوت هەزار حاجی…

