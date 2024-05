2024-05-25 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گوندێکی سنووری پارێزگای کەرکوک ئاگرکەوتەوە، و نزیکەی 15 دۆنم لە دەغڵودانی جوتیاران سووتا. موسا کازم، پەیامنێری تۆڕی…

