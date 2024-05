2024-05-25 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سکرتێری گشتیی ناتۆ دژایەتیی خۆی بۆ دروستکردنی سوپایەکی تەیبەت بە وڵاتانی ئەوروپا دەربڕی و داوای لە ئەندامانی ئەو…

The post سکرتێری گشتیی ناتۆ: یەکێتیی ئەوروپا ناتوانێت جێگەی ناتۆ بگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.