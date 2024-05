2024-05-25 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، “وردبینی لە خشتەی مووچەی هێزە ئەمنییەکان تەواوبووە و ئەم هەفتەیە مووچەکانیان دەگات”. د.نەرمین…

