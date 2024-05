2024-05-25 17:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ئەو شەپۆلی گەرمایەی چەند رۆژێکە وڵاتی مەکسیکی گرتووەتەوە 48 کەس گیانیان لەدەستدا و پێشبینیش دەکرێت بەرزبوونەوەی زیاتر…

