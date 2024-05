2024-05-25 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ لە كاتی داخستنی بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو، بەهای 100 دۆلار بە 145 هەزار و 600 دینار مامەڵەی…

