2024-05-25 20:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی سلێمانی رایدەگەیەنێت، ئەو كەسانەی تەمەنیان سەروو 18 ساڵە و هاوسەرگیرییان نەكردووە، لەكاتی مامەڵەی دەرهێنانی پاسپۆرت، جگە…

The post ئاگادارییەك لە پاسپۆڕتی سلێمانییەوە appeared first on Esta Media Network.