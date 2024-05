2024-05-25 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا گفتوگۆی لیژنە هاوبەشەکانی ئەمریکا و عێراق سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەستپێبکەنەوە.…

