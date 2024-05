2024-05-25 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی كەركوك رایدەگەیەنێت، دۆسیەی ئەمنیی كەركوك رادەستیی پۆلیسی پارێزگاكە دەكرێت و سوپا لە سەرجەم بازگەكان كشاوەتەوە.…

