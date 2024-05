2024-05-26 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای 80 ساڵ لە دیارنەمانی لە قوڵایی دەریادا، ژێردەریاییەکی ئەمریکی لە کەناراوەکانی ژاپۆن دۆزرایەوە. ژێردەریاییەکە ناوی uss harder…

