2024-05-26 14:00:52 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ سەرژمێریی ئەزموونی لە شارەكانی هەرێم و عێراق ئەنجامبدرێت و دوو مانگ دەخایەنێت. بەپێی ئەو پلانەی لەلایەن…

The post ئەمڕۆ سەرژمێریی ئەزموونی لە هەرێمی كوردستان و عێراق دەستپێدەكات appeared first on Esta Media Network.