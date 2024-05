2024-05-26 16:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تائێستا لیستی ناو و زانیارییەكانی مووچەخۆرانی هەرێم بۆ ئەم مانگە رەوانەی بەغداد نەكراوە، سەرچاوەیەكی حكومیش دەڵێت، لە ئامادەكردنی…

