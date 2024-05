2024-05-26 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت لەم هەفتەیەدا مووچەی هێزە ئەمنییەكان لەلایەن حكومەتی عێراقەوە رەوانەبكرێت و دەشڵێت،…

