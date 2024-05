2024-05-26 19:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فڕۆکەیەکی هێڵی ئاسمانیی قەتەر کە لە دۆحەوە بەرەو ئێرلەندا دەڕۆیشت، دووچاری رووداوێک بوو بەهۆیەوە 12 کەس برینداربوون. فڕۆکەخانەی…

The post فڕۆکەیەکی قەتەری تووشی رووداو بوو 12 کەس برینداربوون appeared first on Esta Media Network.