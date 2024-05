2024-05-26 21:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی حەج و عومرەی هەرێم رایدەگەیەنێت، سبەی یەكەم كاروانی حاجییان لە رێگای ئاسمانییەوە بۆ سعودیە بەڕێدەكەون. شێخ…

The post سبەی یەكەم كاروانی حاجییانی هەرێمی كوردستان بەرەو سعودیە بەڕێدەكەون appeared first on Esta Media Network.