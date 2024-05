2024-05-27 11:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتیی سلێمانی رایگەیاند، لە ئەمڕۆوە پڕکردنەوەی فۆڕم بۆ دابەشکردنی 45 یەکەی نیشتەجێبوون بەسەر خاوەن…

The post وردەکاریی دابەشکردنی 45 یەکەی نیشتەجێبوون بەسەر خاوەن پێداویستییە تایبەتییەکان appeared first on Esta Media Network.