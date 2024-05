2024-05-27 14:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ماوەی زیاتر لە کاتژمێرێکە دابەشکردنی بەنزین لە بەنزینخانە حکومییەکانی کەرکوک راگیراوە و تا ئێستا چارەسەرنەکراوە. پەیامنێری تۆڕی میدیایی…

