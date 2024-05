2024-05-27 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، “رێکاری یاسایی له‌به‌رامبه‌ر هه‌موو شێوازێكی زیاده‌ڕۆیی دەگیرێته‌به‌ر و چاوپۆشی له‌ هیچ كه‌س و لایه‌نێك ناكرێت”.…

