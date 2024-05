2024-05-27 23:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی قەلادزێ رایدەگەیەنێت، سیستمی ئاودێریی بلوار و باخچەكان رێكدەخرێن بەدواداچوونی پێویستی بۆ كرا. بەپێی راگەیەندراوێكی سەرۆكایەتیی شارەوانیی…

