2024-05-28 10:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆڵەندا گرێبەستێک لەگەڵ واشنتۆن بە بەهای 677 ملیۆن یۆرۆ بۆ کڕینی مووشەکی دوورمەودا ئەنجامدەدات. ئەمڕۆ سێشەممە، وەزارەتی بەرگریی…

