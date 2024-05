2024-05-28 11:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنە هاوبەشەکانی قائیمقامیەتی سلێمانی بەهۆی دابینکردنی شوێنی مانەوە بۆ دەرۆزاکارەکان هۆتێلێکیان لە شەقامی گۆران داخست. لیژنە هاوبەشەکانی قائیمقامیەتی…

The post بەهۆی دابینکردنی شوێن بۆ دەرۆزەکارەکان هۆتێلێک لە سلێمانی داخرا appeared first on Esta Media Network.