2024-05-28 11:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریکاری پێشووی وەزارەتی دارایی رایگەیاند، گەر لەم مانگەدا مووچەی فەرمانبەران تەوتین نەکرێت کێشە بۆ دابەشکردنی مووچەی مانگی ئایار…

The post فازل نەبی: گەر تەوتین نەکرێت کێشە بۆ دابەشکردنی مووچەی مانگی ئایار دروستدەبێت appeared first on Esta Media Network.