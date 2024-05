2024-05-28 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران كۆبوونەوەی پێنجەم دەربارەی خشتەكانی بودجە ئەنجامدەدا. كۆبوونەوەكە ئەمڕۆ بە سەرۆكایەتیی عەتوان عەتوانی، سەرۆكی لیژنەی…

The post لیژنەی دارایی كۆبوونەوەی پێنجەم لەسەر بودجە ئەنجامدەدات appeared first on Esta Media Network.