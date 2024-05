2024-05-28 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەرگریی شارستانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، ئاگرەكەی چیای وێڵەیەر لە سلێمانی كۆنترۆڵكرا و تائێستا هۆكاری كەوتنەوەی ئاگرەكە نەزاندراوە. ئارام…

