2024-05-28 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێكخراوێكی بواری كۆچبەران رایدەگەیەنێت، سەرەڕای رێگرییەكان لە ئەمساڵدا زیاتر لە 10 هەزار كۆچبەر لەڕێی كەناڵی ئینگلیزەوە خۆیان گەیاندووەتە…

