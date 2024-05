2024-05-28 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە دەباشان لەگەڵ جەلال شێخ ناجی، سەرۆكی ئاژانسی پاراستن و زانیاری/زانیاری…

