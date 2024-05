2024-05-29 08:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە كۆبوونەوەی شەوی رابردوویدا چوارچێوەی هەماهەنگی دوو داواكاری ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەران دەكات. شەوی رابردوو چوارچێوەی هەماهەنگی بە ئامادەبوونی…

The post چوارچێوەی هەماهەنگی دوو داواكاری هەیە appeared first on Esta Media Network.