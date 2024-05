2024-05-29 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق داوا لە خاوەنی سەمونخانە و نانەواخانەکان دەکات، بۆ بەکارهێنانی بەرهەمی نیشتمانی و بەرهەمی ئاردی سفری…

