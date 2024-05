2024-05-29 12:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوو ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر لە ناوچەی پیشەسازیی کۆنی کەرکوک سووتان. موسا کازم، پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە شاری کەرکوک…

